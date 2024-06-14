Путин допускал сохранение суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями

Условием для этого он назвал предоставление России сухопутного коридора в Крым

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями при предоставлении России сухопутного коридора в Крым, заявил на встрече с руководством российского МИД президент Владимир Путин.

Он рассказал, что в марте 2022 года в Россию с визитом приезжал западный политик, предложивший посредничество в мирном разрешении украинского конфликта. По словам Путина, зарубежный гость спросил, будут ли российские войска оставаться в Херсонской и Запорожской областях, и что будет с этими регионами после достижения целей СВО.

"На это я ответил, что не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями, но при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом. Киев должен гарантировать так называемый сервитут - юридически оформленное право доступа России на крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую область", - сказал президент.

"Это важнейшее политическое решение. В окончательном варианте оно принималось бы не единолично, а только после консультаций с Советом безопасности и другими структурами, после обсуждения с гражданами и общественностью нашей страны, прежде всего, с жителями Херсонской и Запорожской областей", - добавил он.

Он рассказал, что западный гость также спросил, почему российские войска находятся на юге Украины включая Херсонскую и Запорожскую область.

"Ответ с нашей стороны заключался в том, что таково было решение российского Генштаба по планированию операции. Замысел был в том, чтобы обойти часть укрепленных районов, которые за восемь лет построили украинские власти на Донбассе и, прежде всего, для освобождения Мариуполя", - сказал Путин.

По его словам, зарубежный гость ссылался на то, что заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, а также высокопоставленных представителей США. Имя политика Путин не назвал.

По словам президента, на тот момент, в марте 2022 года, партнер по переговорам сообщил, что в дальнейшем собирается направиться в Киев, чтобы продолжить разговор уже с коллегами в украинской столице. "Мы поприветствовали это, как и в целом попытки найти мирное урегулирование конфликта, потому что каждый день боевых действий означал новые жертвы и потери. Однако на Украине, как нам стало позднее известно, услуги западного посредника не приняли, а напротив, обвинили его в том, что он занимает пророссийские позиции, - в достаточно жесткой форме, надо сказать", - отметил Путин.

"Теперь положение дел в корне изменилось: жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области, так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации. И речи о нарушении нашего государственного единства быть не может, - продолжил он. - Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается".