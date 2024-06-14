Три человека погибли, шесть пострадали в ДТП с автобусом в Марий Эл

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Автоавария с участием пассажирского автобуса произошла в пятницу днем в Звениговском районе Марий Эл, есть погибшие и пострадавшие, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

"На 19-20 км федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение автомобиля и пассажирского автобуса. По предварительным данным, три человека погибли, шесть получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На место выехало руководство управления Госавтоинспекции МВД по Марий Эл и оперативные службы.