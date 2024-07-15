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На Алтае в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали девять человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Павловском районе Алтайского края автобус столкнулся с грузовиком, пострадали девять человек, сообщает пресс-центр Главного управления МВД по региону.

ДТП произошло в 14:30 по местному времени (10:30 по Москве) на 29-м километре автодороги А-321 "Барнаул - Павловск- граница с Республикой Казахстан".

Предварительно установлено, что водитель автобуса Ford Transit маршрута № 217, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовой автомобиль Mitsubishi Fuso. В автобусе находились 17 человек, за медицинской помощью обратились девять .

Ford Transit Mitsubishi Барнаул МВД Алтайский край
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