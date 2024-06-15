Несколько беспилотников уничтожено силами ПВО в Ростовской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении нескольких дронов средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу в регионе.

"Около 4-х утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет.