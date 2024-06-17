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Пожар произошел в цехе троллейбусного завода "Синары-ТМ" в Челябинске

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 350 кв. м на территории одного из заводов в Ленинском районе Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в понедельник.

"Сообщение (о возгорании - ИФ) поступило в 8.31 (время местное - ИФ), в настоящее время объявлена ликвидация открытого горения", - говорится сообщении.

По данным МЧС, пожар произошел в цехе завода по производству троллейбусов, который находится на территории, принадлежащей Челябинскому трубопрокатному заводу.

В пресс-службе Челябинского завода городского электрического транспорта (ЧЗГТ, входит в холдинг "Синара - транспортные машины", СТМ) подтвердили факт возгорания на производстве. Челябинский завод городского электрического транспорта

Ранее МЧС региона сообщало, что горение происходило внутри цеха и кровли здания. Пострадавших нет, самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 25 человек.

Челябинский завод городского электрического транспорта СТМ запустили в марте 2023 года. Одна из структур холдинга - "Синара-ГТР Челябинск" - является участником концессии, заключенной с правительством Челябинской области в 2021 году на 15 лет, о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. В рамках этой концессии выпускаются троллейбусы на заводе, где произошел пожар.

По условиям концессии, "Синара-ГТР Челябинск" должна поставить 168 новых современных низкопольных троллейбусов, реконструировать два троллейбусных депо, капитально отремонтировать три действующие подстанции и построить еще три. Также требуется модернизировать 24 существующие подстанции. В результате реализации проекта в Челябинске должны быть полностью обновлены троллейбусный парк, троллейбусная инфраструктура, которая в настоящее время изношена на 90%.

"Синара - транспортные машины" – дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара".

Челябинск Челябинский завод городского электрического транспорта ЧЗГТ Синара - транспортные машины СТМ
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