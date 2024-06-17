Песков заявил, что отношения с Турцией и Сербией не испортятся из-за декларации по Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия примет во внимание позицию стран, которые взаимодействуют с Москвой, но подписали итоговую декларацию конференции по Украине, при этом такое решение не испортит двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно, и мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не испортятся ли отношения между Россией и странами, подписавшими итоговую декларацию швейцарской конференции по Украине, в том числе с Венгрией, Турцией и Сербией.

При этом он обратил внимание на то, что многие из стран, "и это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных, субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны".

"Это мы тоже отфиксировали. Ну, и конечно, если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективные, можно объективные (комментарии - ИФ), но о какой-то результативности вряд ли там приходится говорить", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия "будет продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать". "Это позиция нашего президента, он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений. Продолжает оставаться на повестке дня и та мирная инициатива, с которой выступил в конце прошлой недели президент Путин", - сказал пресс-секретарь главы государства.