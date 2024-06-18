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Запрет продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать с сентября

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете с 1 сентября 2024 года продавать энергетики детям, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года. Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодёжь от пагубных привычек", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что о необходимости введения этих мер просят родители и учителя.

"Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний", - написал Володин.

Госдума
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