Путин поручил подписать с КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР", - говорится в распоряжении президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

МИД России разрешается в ходе переговоров о подписании Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

"Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - говорится в документе.

Президент РФ во вторник прибудет в Пхеньян с государственным визитом. Дружеский визит он совершает по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. За всю историю двусторонних отношений это вторая поездка главы российского государства в Пхеньян, первый раз Путин посещал страну в 2000 году.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне рассказал журналистам о повестке государственного визита, в том числе о подписании совместных документов.

Один из важнейших документов, которые на тот момент еще готовился, – новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он придет на смену основополагающим документам, подписанным между РФ и КНДР в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.

По словам Ушакова, договор "обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и в регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время". "Он, естественно, будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакой конфронтационный характер, не будет направлен против каких-то стран, а будет направлен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", - сказал Ушаков.

Он не стал конкретизировать, предполагает ли новый договор сотрудничество в военно-технической сфере, сказав: "Если будет подписан договор, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества, и он будет подписан, естественно, с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая учет вопросов безопасности".

Визит президента России продлится два дня, основной день – 19 июня.