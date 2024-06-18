Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Пхеньян перед визитом президента РФ Владимира Путина Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пхеньян, в аэропорту его встречает лидер КНДР Ким Чен Ын.

Лидер КНДР встретил российского президента у трапа самолета. Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по выстеленной красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула, представляющие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные виды войск КНДР.

Общение глав государств началось буквально сразу после встречи: уже почти дойдя до машин кортежа, лидеры приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут. Затем Путин пригласил Ким Чен Ына в свой президентский "Аурус". Заминка возникла, когда оба лидера попытались пропустить первым в машину один другого. Наконец, президент РФ сел в лимузин сзади справа, лидер КНДР - слева, и кортеж в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

За всю историю двусторонних отношений России и Северной Кореи это второй визит главы российского государства, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.

Дружеский государственный визит президент России совершает по приглашению председателя Государственных дел КНДР, который в сентябре прошлого года приезжал с визитом в РФ. Тогда Ким Чен Ын побывал в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, а переговоры на высшем уровне прошли на космодроме Восточный.

Визит Путина в Северную Корею продлится два дня, основной из которых 19 июня. В среду запланированы переговоры в различных форматах, главный из которых - тет-а-тет лидеров России и КНДР.

Официальная часть визита начнется в полдень 19 июня с церемонии встречи Путина с Ким Чен Ыном. По традиции будут исполнены гимны России и КНДР, пройдет почетный караул, лидерам будут представлены делегации двух государств. Затем в резиденции начнутся российско-корейские переговоры.

Программа визита

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что программа визита весьма насыщенная, предусмотрены переговоры, в том числе в расширенном составе, а главное - неформальное общение Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. "Кстати, неформальному общению лидеров будет посвящено достаточно много времени, поскольку в ходе именно этих переговоров, к которым могут быть подключены те или иные члены делегаций, будут обсуждаться наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы", - отметил Ушаков.

Во второй половине дня запланировано подписание совместных документов, а по итогам переговоров президент РФ и лидер КНДР выступят с заявлением для прессы.

Один из важнейших документов - новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, во вторник президент РФ распорядился его подписать. Договор придет на смену основополагающим документам, подписанным между РФ и Северной Кореей в 1961, в 2000 и 2001 годах.

По словам Ушакова, новый Договор "обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и в регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время". "Он, естественно, будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакой конфронтационный характер, не будет направлен против каких-то стран, а будет направлен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", - сказал Ушаков.

Он не стал конкретизировать, предполагает ли новый Договор сотрудничество в военно-технической сфере, сказав: "Если будет подписан Договор, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества, и он будет подписан, естественно, с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая учет вопросов безопасности".

После завершения официальной части переговоров Путин и Ким Чен Ын продолжат общение друг с другом. "Будет совместная прогулка по резиденции, чаепитие", - сказал помощник президента РФ.

Ближе к вечеру будет устроен торжественный концерт в спортивном комплексе, а затем государственный прием от имени руководителя КНДР, где запланирован обмен выступлениями.

Программой визита президента предусмотрено также возложение венка к монументу "Освобождение Кореи Советской Армией". "Мы весьма признательны корейским товарищам за бережное отношение к памятникам и захоронениям погибших советских воинов, которые вместе с корейцами освобождали Корею от японских милитаристов", - заметил Ушаков.

В завершении визита Путина лидеры вместе поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы, после чего президент России вылетит в Ханой.