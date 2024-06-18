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Белгородская область подверглась атаке дронов ВСУ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА, обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

"ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали частный жилой дом в селе Вергилёвка Белгородского района. В результате взрыва дом полностью сгорел", - написал Гладков в своём телеграм-канале во вторник.

Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом и сдетонировал. В доме выбиты окна и повреждены стены. В Новостроевке-Первой дрон сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями - в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады домов. Еще один беспилотник атаковал город Грайворон. В одном частном доме пробита крыша. В селе Головчино в результате детонации дрона в частном доме выбило окно, также осколками посечены лобовые стекла у двух автомобилей.

Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток, уточнил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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