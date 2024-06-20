Что произошло за день: четверг, 20 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ не исключил поставки высокоточного оружия КНДР. Владимир Путин отметил, что Россия может по примеру западных стран, поставляющих оружие Украине, заявить, что не контролирует дальнейшее использование этих вооружений. Также президент заявил, что превентивный ядерный удар в доктрине РФ не нужен, но Россия думает о том, что в этом документе можно было бы поменять.

- В Москве из-за непогоды погибли два человека. Еще 18 человек госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных 4 ребенка, их состояние удовлетворительное. Сильный ветер, которым сопровождался ливень в Москве, также повалил более 700 деревьев, было повреждено более 300 машин.

- Банк России может существенно повысить ставку в июле, если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных.

- Около 20 тонн пищевой продукции сожжено в Москве в связи со случаями ботулизма, из оборота в РФ изъято почти 200 тонн продукции, ставшей его причиной. Число госпитализированных с ботулизмом в стране увеличилось до 301 человека, 43 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

- Законопроект о совершенствовании налоговой системы РФ принят в I чтении. Поправки включают в себя повышение с 1 января 2025 года налога на прибыль с 20% до 25%, рост ряда рентных налогов и введение дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода.



- ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ, Совет ЕС официально утвердит его 24 июня.

- Более тысячи человек скончались в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары. Температура в Мекке в последние дни достигала 51,8 градуса по Цельсию.

- Россия улучшила позиции в рейтинге ФИФА. В обновленном рейтинге национальная команда страны поднялась на две строчки и теперь занимает 33-е место.