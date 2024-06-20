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ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ

ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ
Фото: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций, сообщает в четверг бельгийское председательство в Евросоюзе.

"Постпреды ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций", - говорится в сообщении председательства в социальной сети X.

Отмечается, что он предусматривает как новые меры, так и усиливает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки.

Ранее сообщалось, что в четверг постпреды стран ЕС могут устранить разногласия по очередному пакету санкций против РФ, которые, как передавало Politico, касались газовой сферы. До этого западные СМИ отмечали, что в 14-й пакет антироссийских санкций войдут ограничения на нефтетанкеры и поставки сжиженного газа.

Между тем, на прошлой неделе постпреды ЕС из-за позиции Германии не смогли договориться о новых санкциях в отношении России. В Берлине выразили обеспокоенность расширением мер, которые вынудили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут продавать товары, подпадающие под санкции, Москве.

Накануне портал EUobserver писал, что в новый санкционный пакет войдут 20 физических и 22 юридических лица. Также в проект документа включены ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения.

ЕС Евросоюз
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