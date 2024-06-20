Путин увязал возможность изменения ядерной доктрины с решениями Запада

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность изменений в ядерной доктрине РФ связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

"Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия", - сказал журналистам президент в Ханое, отвечая на вопрос, при каком случае Москва готова изменить свою ядерную доктрину.

Путин, в частности, отметил, что "на Западе разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности".

"И мы знаем, что в экспертных кругах Запада витает идея о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего особенно страшного в этом нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание, и мы обращаем на это внимание", - подчеркнул глава государства.

По его словам, именно с этим и связаны заявления о возможности изменения российской ядерной доктрины.