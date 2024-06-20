Более тысячи человек скончались в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Число умерших во время хаджа из-за жаркой погоды в Мекке превысило тысячу человек, сообщает в четверг The Independent.

"Более тысячи человек скончались во время хаджа в Саудовской Аравии, температура в Мекке в последние дни на пике достигала 51,8 градуса по Цельсию", - информирует издание.

Власти Саудовской Аравии пока не представили данные о точном числе умерших во время паломничества, отмечает газета.

Среди скончавшихся - граждане Алжира, Египта, Пакистана, Индонезии и некоторых других стран. Так, министерство по делам религии Индонезии сообщило, что 183 гражданина страны умерли во время хаджа.

В прошлом году сообщалось, что из-за жары, столпотворений и прочих обстоятельств в хадж скончались около 240 человек.

Хадж прошел в этом году с 14 по 19 июня. В нем приняли участие более 1,83 млн человек. Хадж - ежегодное паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба. Оно совершается в начале двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря. Считается, что хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин должен совершить хадж, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.