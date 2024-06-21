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Песков заявил, что РФ готова только к комплексному диалогу с США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с США, но по всему спектру существующих вопросов, включая конфликт вокруг Украины и вовлеченность в него Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент России говорил о перспективах диалога, и сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в диалоге с Соединенными Штатами, но только к комплексному диалогу. Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса накопившихся проблем невозможно, и мы этого делать не будем", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он продолжил: "Поэтому мы открыты для диалога, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение нынешнее, связанное с конфликтом вокруг Украины, связанное с непосредственной вовлеченностью США в этот конфликт и так далее".

"Но в целом этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности", - сказал Песков.

Так он прокомментировал заявления Совета нацбезопасности США о том, что Вашингтон открыт для переговоров с Москвой по ядерным рискам и контролем над вооружениями без привязки к украинской повестке, и ответил на вопрос, готова ли Москва к диалогу с Вашингтоном в случае официального предложения.

"По всей видимости те, кто делает эти заявления, не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России", - отметил Песков.

Дмитрий Песков США Украина
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