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Президент РФ заявил, что нет необходимости использовать в СВО солдат из КНДР

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине в рамках оборонной составляющей стратегического договора с КНДР.

"По поводу возможности как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Ну мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости", - сказал Путин журналистам во время подхода к представителям российских СМИ.

Так он отметил на вопрос о том, допускается ли возможность задействования в СВО добровольцев из КНДР.

Владимир Путин КНДР Украина
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