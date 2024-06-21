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Правительство РФ одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило проект соглашения о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Индии на территорию России и организации их взаимного материально-технического обеспечения.

Соответствующее распоряжение главы правительства РФ Михаила Мишустина размещено на официальном портале правовой информации.

"Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с индийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

Соглашение, в частности, предусматривает, что воинские формирования, военные корабли и самолеты могут направляться на территорию другого государства для проведения совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по согласованию сторон.

Согласно соглашению, на территории принимающей стороны, если нет иной договоренности, одновременно может находиться не более 5 военных кораблей, 10 военных воздушных судов и 3000 человек личного состава воинских формирований направляющего государства.

Соглашение будет действовать в течение 5 лет и автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие.

Правительство РФ Минобороны России Индия Михаил Мишустин
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