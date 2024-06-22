Более 50 улиц города Шахты Ростовской области остались без света

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Технологическое нарушение привело к отключению электроэнергии в домах на десятках улиц в городе Шахты Ростовской области, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

"Шахты, в 17:30 произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под отключение попали следующие улицы и переулки: ул. Карьерная, пер. Буденный, ул. Карамзина, ул. Наседкина, ул. Чернова, пер. Бугроватый, пер. Железнодорожный, ул. Советская, ул. Селянская, ул. Иванова, пер. Задорожный, пер. Новочеркасский, ул. Шевченко, пер. Плеханова, пер. Атюхтинский, ул. Крутая, ул. Путепроводная, ул. Щербинина, ул. Каменная, ул. Разина, ул. Ленина, ул. 12 декабря.

Также в списке отключенных есть еще 33 улицы. На восстановление электроснабжения, по информации администрации, потребуется ориентировочно три часа.