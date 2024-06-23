Еще один БПЛА уничтожен над Трубчевским районом Брянской области

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на воскресенье.

"Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

Ранее Богомаз сообщил об уничтожении над регионом четырех дронов - двух над Трубчевским районом и двух над Стародубским муниципальным округом.