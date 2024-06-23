Над Брянской областью сбито 12 беспилотников ВСУ в течение часа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в ночь на воскресенье 12 украинских дронов над Трубчевским, Брасовским и Почепским районами.

"В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА - над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

Ранее Богомаз сообщил об уничтожении пяти БПЛА - трех над Трубчевским районом и двух над Стародубским муниципальным округом.