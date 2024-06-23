Корабли "Иван Грен" и "Кондопога" отрабатывают совместное маневрирование в Баренцевом море

Большой десантный корабль "Иван Грен" Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" проекта 11711 в ходе учений в Баренцевом море отрабатывает совместное маневрирование с БДК "Кондопога", сообщило АО "Объединенная судостроительная корпорация" со ссылкой на Минобороны РФ в воскресенье.

"Во время выхода в море экипажи совершенствуют военно-морскую выучку, проводят учения по связи, по борьбе за живучесть на ходу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что корабли проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов" - "первые за долгие годы БДК, построенные в нашей стране". Подчеркивается, что они самые быстрые и самые вместительные из ныне действующих БДК.

"Еще два БДК, "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", строятся по модернизированному проекту с увеличенным водоизмещением", - добавили в компании.