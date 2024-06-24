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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено 23 июня

ПВО отражает воздушную атаку в Ростовской области, нейтрализовано три БПЛА

Обломки дронов упали на территории промпредприятия, пострадавших нет

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на понедельник сообщил об отражении атаки дронов на регион.

"В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку. Один БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, добавил Голубев.

Ростовская область Василий Голубев
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