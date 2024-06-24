Росавиация продлила аэропорту "Храброво" режим "открытого неба"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Росавиация продлила калининградскому АО "Аэропорт "Храброво" режим "открытого неба" седьмой степени свободы воздуха. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Александр Корытный.

"Аэропорт успешно работает в рамках весенне-летнего расписания. Мы принимаем 24 направления внутрироссийских рейсов и два иностранных. Это регулярные полеты в Белоруссию и чартеры в Египет. Но в плане возможного увеличения зарубежных рейсов есть хорошая информация. Аэропорту на два года продлен режим "открытого неба" седьмой степени свободы воздуха", - сказал Корытный.

По его словам, этот режим позволит Храброво более предметно вести переговоры с зарубежными авиакомпаниями о привлечении их в Калининград, в том числе в качестве транзитного хаба. Он пояснил, что такой режим дает авиакомпаниям право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полета в свою страну.

"Федеральные власти и правительство области поддержали нашу инициативу, которую мы назвали "Воздушный шелковый путь", которая помогла бы включить Калининград в этот перспективный маршрут. В основном это касается китайских авиакомпаний в плане грузовых и туристических перевозок. Эта тема зазвучала по-новому после того, как китайская авиакомпания выкупила 35% акций ведущего грузоперевозчика из Люксембурга Cargolux", - отметил гендиректор.

АО "Аэропорт "Храброво" по итогам 2023 года обслужил 4,3 млн человек, что на 14,9% больше чем за предыдущий год. Это рекорд в истории аэропорта.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.