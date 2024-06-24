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Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева
Экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств на общую сумму в 1,4 млрд руб. к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом), бывшему руководителю группы "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву, а также "Сибирской лизинговой компании", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Генпрокуратура просила обратить к взысканию денежные средства ответчиков - порядка 1 млрд руб. и около 2 млн долларов, - находящиеся на счетах в банке "Траст", которые ввиду норм законодательства не могла взыскать Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в рамках исполнительного производства.

Представители Ходорковского и Лебедева в процессе не участвовали.

Представитель Генпрокуратуры поддержала в суде иск. Представители банка "Траст" и ФССП не возражали против удовлетворения требований.

Как сообщалось, согласно иску, в мае 2005 года Ходорковский и Лебедев были признаны виновными в различных преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Одновременно судом был удовлетворен гражданский иск Федеральной налоговой службы РФ о взыскании с осужденных причиненного государству ущерба в размере 17,4 млрд руб.

Вместе с тем, как указывала прокуратура, фигуранты не возместили ущерб государству в добровольном порядке, в связи с чем ФССП возбудила исполнительное производство, которое до настоящего времени не завершено.

Для исполнения судебного акта в защиту интересов РФ прокуратура попросила суд обратить в доход государства денежные средства девяти компаний, которые, согласно приговору в отношении Ходорковского и Лебедева, не осуществляли реальной деятельности, а выступали средством транзита капитала в их пользу. Все предприятия, за исключением "Сибирской лизинговой компании", в настоящее время ликвидированы.

Общая сумма денежных средств, которые прокуратура просила обратить в доход государства по иску, составляет 1 413 123 685 руб.

ЮКОС Михаил Ходорковский Платон Лебедев Москва Генпрокуратура РФ
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