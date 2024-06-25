Число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку снизилось на 378 человек в 2024 г.

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Количество человек, сдавших Единый госэкзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов снизилось в 2024 году на 378 человек, сообщили в Рособрнадзоре.

"Количество выпускников, получивших в 2024 году 100 баллов на экзамене, высокое и составляет 2 636 чел. В 2023 году - 3 014 чел., в 2022 году - 2 375 чел.", - сообщается в презентации к пресс-конференции в Рособрнадзоре, прошедшей во вторник.

Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что 99% участников ЕГЭ по русскому языку показали результаты выше минимального балла для получения школьного аттестата. Около 60% получили результаты выше 60 баллов.

В презентации также сообщаются результаты профильного экзамена по математике. В 2024 году его выбрали чуть более 45% участников ЕГЭ. Отмечается рост количества стобалльных результатов - впервые более 1 тыс. человек сдали профильную математику на максимально возможный балл.

В презентации также сообщается о снижении процента не преодолевших минимальную границу в 27 баллов. В 2024 году таких выпускников было 6,5%, в 2023 и 2022 годах - 9%.

Кроме того, в 2024 году доля участников экзамена по физике, не преодолевших минимальный балл, снизилась в три раза. Отмечаются также рекордное число стобалльников - 769 человек из 72 субъектов РФ.

Основной период ЕГЭ в этом году с 23 мая по 5 июля, с 13 июня по 5 июля - резервные дни. Нововведением этого года станет возможность пересдать один из экзаменов, получив результаты до конца приемной кампании в вузы.

Повторные экзамены по всем предметам запланированы на 4 и 5 июля. Как ранее сообщали в пресс-службе Рособрнадзора, пересдать экзамен смогут только выпускники текущего года, сдававшие ЕГЭ.