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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Что произошло за день: вторник, 25 июня

Новые ордера Международного уголовного суда, официальная отмена МАКС-2024 и доставка на Землю грунта с обратной стороны Луны

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Авиасалон МАКС-2024 не состоится, следует из распоряжения правительства РФ. Первоначально МАКС должны были провести в 2023 году, мероприятие было отложено на 2024 год.

- Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова "в связи с украинским кризисом". В Совбезе РФ заявили, что это решение - "сотрясание воздуха".

- Дума приняла в I чтении проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. В результате такие пенсии могут быть проиндексированы в среднем на 1,3 тыс. рублей, сообщила Татьяна Голикова.

- Режим ЧС введен в районе Воронежской области после атаки со стороны Украины.

- Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на 10 суток. Ему назначен административный арест по статье о хулиганстве после событий с нападением боевиков. Между тем скончался еще один дагестанский полицейский, тяжело раненный в результате атаки террористов. Таким образом число погибших полицейских выросло до 16.

- Следствие уточнило, что в пожаре во Фрязине погибли шесть человек. Точное количество жертв устанавливается. По данным следствия, все помещения здания, которое загорелось накануне, были сданы в аренду различным организациям.

- Россия вводит ограничения на вещание для 81 европейского СМИ. Такое решение принято в качестве ответной меры на запрет Совета ЕС "любой вещательной активности" трем российским СМИ.

- Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Капсула с реголитом, сброшенная с зонда на парашюте, приземлилась в провинции Внутренняя Монголия. Вся миссия продолжалась 53 дня.

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