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Налоговые льготы на внутренние авиаперевозки в РФ продлят до 2028 года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Налоговые льготы на внутрироссийские авиаперевозки будут продлены еще на три года - до 1 января 2028 года, соответствующее поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится на сайте правительства.

Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года. Для их продления потребуется внести изменения в Налоговый кодекс.

Михаил Мишустин Налоговый кодекс
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