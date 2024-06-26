Судно "Спарта IV" не будет работать на калининградской линии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Большой сухогруз "Спарта IV" переводится из бассейна Балтийского моря для работы на Север. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Оборонлогистика" (владелец судна и оператор линии).

"Сухогруз "Оборонлогистики" "Спарта IV", передислоцированный из порта Новороссийск в порт Балтийск, сделав нескольких круговых рейсов на контейнерной линии между Калининградом и Санкт-Петербургом, отправился дальше на Север. Он будет работать в интересах строящегося арктического порта Бухта Север в Енисейском заливе Карского моря", - говорится в пресс-релизе.

В период летней навигации судно будет доставлять из порта Архангельск в порт Бухта Север различные грузы, необходимые для освоения месторождений и строительства нового терминала. Выгрузка будет осуществляться, в том числе, с использованием собственного кранового оборудования судна.

"Спарта IV" обладает ледовым классом Arc3 и имеет большой опыт работы в акватории Северного морского пути по доставке грузов в пункты Арктики в рамках "северного завоза". Работа судна на порт Бухта Север сегодня более востребована, отмечает пресс-служба. Порт расположен на западе полуострова Таймыр южнее поселка Диксон. В настоящее время там ведется полномасштабное строительство, возведение причальных сооружений, транспортной и энергетической инфраструктуры.

При этом в июне в "Оборонлогистике" сообщали, что, прибыв на Балтику, сухогруз совершил два рейса на Калининград и обратно, перевезя партии контейнеров. Переходы должны были показать востребованность и экономическую эффективность "Спарты IV" при работе на линии Калининградского транзита.

"Сегодня речь не идет о регулярных рейсах нового сухогруза. Специалисты "Оборонлогистики" изучают рынок грузоперевозок на Калининградской линии с учетом того, что в мае на Балтику было переведено другое судно компании - Ursa Major ("Большая медведица") класса ro-ro/lo-lo. Оно также совершило два тестовых кругорейса. Выбирается оптимальный экономический вариант использования судов компании", - говорили тогда в пресс-службе.

Современный быстроходный сухогруз "Спарта IV" 2018 года постройки предназначен для доставки генеральных, контейнерных, навалочных и негабаритных грузов, а также тяжеловесной строительной техники. Два грузовых крана грузоподъемностью 55 тонн каждый позволяют осуществлять оперативную грузообработку.

На конец июня морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 29 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.