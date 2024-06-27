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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе, есть пострадавшие

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Столкновение пассажирского автобуса Golden Dragon и грузового автомобиля произошло на 235 км трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском округе Кемеровской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами", - говорится в релизе.

В пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что в результате ДТП есть пострадавшие, их количество в настоящее время уточняется.

По данным ведомства, автобус двигался по маршруту Новосибирск - Кемерово, внутри находились 29 пассажиров.

Кемеровская область трасса Р-255
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