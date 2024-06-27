Пассажиры сошедшего с рельсов поезда отправились из Коми в Новороссийск

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пассажиры сошедшего с рельсов поезда Воркута - Новороссийск отправлены в пункты назначения по специальному графику, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

"Пассажиры, следовавшие в поезде 511 Воркута - Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5:14 и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком", - говорится в сообщении.

Помощь в пересадке и переносе багажа пассажирам оказали волонтеры. Также было доставлено питание, вода и пледы.

На месте схода вагонов продолжаются восстановительные работы, добавляет пресс-служба.

Как сообщалось, 26 июня на перегоне Инта-1 - Угольный в Коми сошли с рельсов 9 из 14 выгонов пассажирского поезда назначением Воркута - Новороссийск. В результате один человек погиб, госпитализированы десять.