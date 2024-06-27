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Поезда на участке Инта-1 - Угольный в Коми следуют по соседнему пути в реверсивном режиме

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Поезда на участке Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в настоящее время пропускаются по участку соседнего пути в реверсивном режиме, сообщает ОАО "РЖД".

РЖД ведут работы по ликвидации последствий размыва пути, в которых задействовано более 150 железнодорожников, 3 противоразмывных поезда, 2 восстановительных поезда и другая специализированная тяжелая техника. На месте происшествия необходимо убрать вагоны, укрепить насыпь, уложить 200 метров поврежденного ж/д полотна, выправить рельсы.

В РЖД действует штаб по ликвидации последствий схода. Организовано взаимодействие с руководством Республики Коми, МЧС России.

Как сообщалось, 26 июня в 18:12 по Москве на перегоне Инта-1 - Угольный сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск. В поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В экстренных службах "Интерфаксу" сообщали, что пострадали до 50 человек.

В четверг утром РЖД сообщили, что на месте схода были обнаружены двое погибших.

Предварительной причиной схода вагонов называется подмыв полотна из-за обильных осадков.

РЖД Коми Воркута Новороссийск
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