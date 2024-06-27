Тела двух человек обнаружены на месте схода поезда с рельсов в Коми

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск обнаружены тела двух человек, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск обнаружены тела двух человек (...). В настоящий момент не удалось установить местонахождение ещё одного пассажира. Ведутся поиски", - говорится в сообщении.

В среду в 18:12 по московскому времени на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда 511 Воркута - Новороссийск. В поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Ранее сообщалось, что под одним из опрокинувшихся вагонов найден погибший мужчина.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пострадали до 50 человек. Уйба ранее заявлял, что пострадали 20 человек, трое - в тяжелом состоянии. По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, пострадавшими в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми числятся до 40 человек.

В РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).