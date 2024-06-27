Песков заявил, что решений понизить уровень дипотношений со странами Запада не принималось

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россия рассматривает разные варианты ответа на растущую вовлеченность западных стран в эскалацию напряженности на континенте, но решения о понижении уровня дипотношений с ними пока никто не принимал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос о понижении уровня дипотношений - стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными или враждебными проявлениями в свой адрес", - сказал Песков журналистам.

"В качестве ответной реакции на подобную постоянно растущую вовлеченность и непрекращающуюся со стороны Запада эскалацию напряженности на континенте Россия просчитывает разные варианты. Но никаких решений на этот счет пока не принималось. Внешняя политика нашей страны определяется президентом РФ, главой государства, а реализуется уже МИД РФ", - подчеркнул он.

Так Песков ответил на вопрос, действительно ли Россия рассматривает и изучает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийскую политику.

Он отметил, что "по мере того, как растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, США, Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство в украинский кризис".

"Когда страны Запада открыто декларируют, что их главной задачей является обеспечение стратегического поражения России на поле боя, это не может не вызывать ответную реакцию Москвы", - заявил Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает и изучает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийскую политику.