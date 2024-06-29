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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в 100 км от камчатского села Никольское, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Землетрясение произошло на глубине 58 км. Магнитуда составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 100 км северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального округа", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.

Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

Камчатка Камчатский край
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