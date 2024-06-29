"Единая Россия" поддержала кандидатуру Смирнова на пост главы Курской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Региональное отделение партии "Единая Россия" в Курской области приняло решение выдвинуть кандидатуру врио губернатора Алексея Смирнова на сентябрьские выборы губернатора Курской области. Об этом Смирнов сообщил в субботу в своем телеграм-канале.

"Согласно закону нашего региона, участвовать в выборах могут только кандидаты от политических партий. Благодарю однопартийцев за оказанное доверие", - написал он.

Врио губернатора отметил, что основными приоритетами в работе в случае его избрания главой региона станут обеспечение безопасности, развитие экономики, демография, рост благосостояния, строительство и обновление объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной среды проживания.

Как сообщалось, досрочные выборы губернатора Курской области будут проходить в течение трех дней - с 6 по 8 сентября 2024 года.

Прежний глава региона Роман Старовойт, который возглавлял Курскую область с октября 2018 года, с 14 мая 2024 года был назначен министром транспорта РФ. Временно исполняющим обязанности губернатора стал первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.