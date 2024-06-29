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Один человек погиб в результате столкновения катеров в Ростовской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием двух маломерных судов произошла на выходе из реки Азовка в реку дон в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Один человек погиб, еще один - госпитализирован.

Сообщается, что в районе лодочной станции "Нептун" столкнулись два катера: Berkut и "Новая Ладога".

В результате ЧП погиб водитель катера Berkut, пассажирка второго маломерного судна доставлена в больницу города Азов.

В связи с аварией проводятся следственные мероприятия.

МЧС Ростов Ростовская область Новая Ладога
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