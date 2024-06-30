Два человека ранены при атаке FPV-дронами ВСУ села в Белгородской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на село Богун-Городок, есть пострадавшие.

"Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке FPV-дронами ВСУ. В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. (...) По информации медиков, состояние раненых оценивается как тяжелое, вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В результате атаки одно частное домовладение разрушено, еще три получили различные повреждения, добавил Гладков.