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В Кремле сочли понятными предпочтения французов на парламентских выборах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя итоги первого тура парламентских выборов во Франции, где победу одерживает партия "Национальное объединение", призвали дождаться второго тура, однако обратили внимание, что предпочтения французских избирателей уже понятны.

"Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов, подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции, но дождемся, наверное, второго тура, хотя так более или менее предпочтения французов, французских избирателей нам понятны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать итоги первого тура парламентских выборов во Франции, где победу одерживает партия "Национальное объединение".

В миреВо Франции на парламентских выборах "Национальное объединение" набрало 33,14%Во Франции на парламентских выборах "Национальное объединение" набрало 33,14%Читать подробнее

Ранее в понедельник министерство внутренних дел Франции сообщило окончательные результаты голосования в первом туре парламентских выборов - на первое место с 33,14% голосов вышло "Национальное объединение".

По данным МВД, более 10,6 млн французов отдали голоса за эту националистическую партию и ее союзников, сообщает BFMTV. Телеканал отмечает, что "Национальное объединение" увеличило в 2,5 раза результат предыдущих парламентских выборов 2022 года.

На второй позиции блок левых сил "Новый народный фронт" с 27,99% голосов. Левые тоже значительно улучшили свой результат по сравнению с выборами 2022 года, когда за их коалицию "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) проголосовали 5,8 млн избирателей. В первом туре нынешних выборов они получили почти 9 млн голосов.

Партиям президентского лагеря, выступавшим в качестве коалиции "Вместе", досталось немногим более 20% голосов. За них голосовали 6,4 млн французов.

Дмитрий Песков Франция
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