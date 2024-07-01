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Кремлю не понравились слова Столтенберга о китайской технологической помощи России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Кремль негативно относится к заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китай провоцирует конфликт в Европе, помогая России современными технологиями и электроникой.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Негативно".

" С другой стороны, мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям", - добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что "Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны". Он отметил, что Россия производит беспилотники и ракеты, получая поддержку за счет экспорта из Китая самых современных технологий и электроники.

Дмитрий Песков Китай НАТО Йенс Столтенберг
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