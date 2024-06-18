Блинкен обвинил Пекин в игре и на российском, и на западном поле

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за его, по мнению Вашингтона, двойственную позицию.

"Китай не может, с одной стороны, выстраивать лучшие отношения со странами Европы, а с другой - передавать Москве необходимое для работы российского ВПК. И это вызывает обеспокоенность", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник.

Он также повторил версию о том, что КНДР якобы поставляет России вооружение, в связи с чем раскритиковал визит президента России Владимира Путина в Пхеньян.