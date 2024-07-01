Поиск

Суд сократил срок и и уменьшил на 132 млн штраф экс-топ-менеджеру "Ростеха" Лалетиной

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд смягчил приговор бывшему топ-менеджеру госкорпорации "Ростех" Алле Лалетиной, осужденной за получение многомиллионной взятки.

"Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции, сократив срок наказания Лалетиной до шести с половиной лет колонии. Также назначенный осужденной штраф снижен до 900 тысяч рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Причиной изменения приговора послужила переквалификация действий Лалетиной с ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) на ч.4 ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

В ноябре 2023 года Хамовнический суд приговорил Лалетину к восьми годам колонии, также назначив ей штраф в 133 млн рублей, в двукратном размере взятки.

Суд установил, что Лалетина в период с 2018 по 2019 годы, являясь директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", выдвинула требования генеральному директору АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (АО "НЗИВ") Рустаму Исмайлову о передаче ей ежемесячно не менее 6 млн рублей в качестве взятки, а также выплате заработной платы двоим ее водителям по 60 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, среди имущественных услуг, оказанных Лалетиной, как отметили в суде, - "передача ей денежных средств в размере 3 млн рублей для приобретения персидского ковра, оплата соковыжималки Bork, покупка чемодана Louis Vuitton, оплата отдыха в Турции на общую сумму 3 189 061 рубль и другое". Одной из услуг Лалетиной была доставка ее автомобиля Lexus на остров Сардиния на время отдыха и обратно в Москву.

"Таким образом, Лалетина в указанный период получила взятку на общую сумму не менее 66 830 622 рублей. Взамен Лалетина обещала Исмайлову покровительство, а именно способствование сохранению за ним должности, а также выделение крупных сумм денежных средств АО "НЗИВ" - то есть действия, которые Лалетина могла оказать в силу своего должностного положения", - рассказали в суде.

Хамовнический суд Ростех Мосгорсуд Рустам Исмайлов Алла Лалетина НЗИВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего "Гугла" к Google на 10 млрд рублей

Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего "Гугла" к Google на 10 млрд рублей
Нападение боевиков в Дагестане

Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22

Юдаева заявила, что ужесточение макропруденциальной политики не скажется на ДКП

Сборы с авиакомпаний на ремонт аэродромов предложено повысить вдвое на международных рейсах

Сборы с авиакомпаний на ремонт аэродромов предложено повысить вдвое на международных рейсах

Несколько районов Белгородской области остались без электроснабжения и воды

Росавиация с августа планирует начать сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов

Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю

Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю

Причиной расцепления поезда в Кратове назван производственный дефект

"Консорциум.Первый" получил оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V

В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });