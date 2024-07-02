В РФ зафиксированы новые летние рекорды энергопотребления на фоне жары

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Три российские объединенные энергосистемы обновили летние рекорды потребления на фоне экстремально высоких температур, сообщил "Системный оператор" в своем канале в Telegram.

Речь идет об Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра - рост на 1,38 ГВт к предыдущему рекорду, до 32,82 ГВт, а также об ОЭС Северо-Запада (рост на 113 МВт, до 10,87 ГВт) и ОЭС Сибири (рост на 1,42 ГВт, до 25,85 ГВт).

Кроме того, оператор выделил и локальные обновления максимумов потребления в 17 регионах. В частности, в Москве и Московской области максимум прирос на 1,21 ГВт, до 15,78 ГВт, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 101 МВт, до 5,8 ГВт, в Иркутской области - на 536 МВт, до 7,39 ГВт.

Как уточняется в сообщении ОЭС Центра, "в энергосистеме г. Москвы и Московской области летний максимум потребления мощности зафиксирован в 14.00". "Потребление мощности энергосистемы составило 15780 МВт, что на 1212 МВт выше летнего максимума в предыдущий период экстремально высоких температур, зафиксированного 07 августа 2023 года в 16:00", - подсчитали в филиале оператора.

"Как отмечают эксперты "Системного оператора", текущие показатели максимальных летних значений потребления мощности могут быть превышены еще не один раз", - заключается в сообщении ОЭС Центра.