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Импорт медицинских изделий в РФ сократился по итогам 2023 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ фиксирует снижение импорта медицинских изделий в 2023 году, на это повлияло сокращение спроса на импортную медицинскую продукцию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".

"В 2023 году мы отмечаем снижение импорта медицинских изделий на 4,5 пункта – это связано как с развитием российского производства более дешевой и конкурентной продукции, так и со снижением фактической потребности в такой продукции после ажиотажного спроса 2022 года", - сказала Голикова, ее выступление на стратсессии публикует телеграм-канал правительства во вторник.

Она добавила, что в результате среднегодовой объем промышленного производства лекарственных препаратов и медицинских изделий "превышает другие сферы экономики и выходит на третье место среди других отраслей".

Голикова также сообщила, что ежегодно медицинскую помощь в России получают почти 118 млн человек, что составляет 81% населения страны.

Татьяна Голикова
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