В работе Telegram произошел сбой

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пользователи Telegram жалуются на сбой в его работе, свидетельствуют данные Downdetector.

Проблемы связаны с работой приложения в целом, а также с отправкой и получением сообщений.

На сайте Сбой.рф больше всего жалобы поступали в первую очередь от жителей Москвы, Свердловской области и Петербурга. При этом на странице мониторинга работы Telegram отмечается, что во вторник проблем не обнаружено или поступило мало жалоб от пользователей.