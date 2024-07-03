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Белоусов призвал СНГ совершенствовать механизмы совместного противодействия угрозам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия в период своего председательства в Содружестве Независимых Государств считает приоритетом совершенствование механизмов совместного противодействия новым и традиционным вызовам, заявил министр обороны России Андрей Белоусов, открывая заседание Совета министров обороны СНГ.

"На фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это один из наших приоритетов", - сказал он.

Министр напомнил, что в июне президент Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.

"Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран, - подчеркнул Белоусов. - Важную роль в этом играют созданные в Евразии многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС".

"Упор делаем на повышение активности и авторитета этих интеграционных структур, налаживание между ними диалога в области безопасности", - подчеркнул министр.

Он отметил, что более 30 лет СНГ демонстрирует приверженность дружбе, добрососедству и сотрудничеству стран - участниц, при этом вопросы обеспечения безопасности постоянно находятся в центре внимания Совета министров обороны.

Андрей Белоусов СНГ ОДКБ ШОС Минобороны
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