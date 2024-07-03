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Вице-премьер Оверчук отметил рост товарооборота с Арменией и назвал ее союзником РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия исходит из того, что Армения остается ее союзником, несмотря на предстоящее участие в саммите НАТО, заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук. Его попросили прокомментировать приглашение Армении на саммит НАТО.

"Исходим из того, что Армения - наш союзник", - ответил он.

"Мы исходим из того, что у нас очень важные экономические отношения. Наш товарооборот с Арменией составляет 7,3 млрд долларов. Если посмотреть на статистику, то январь-апрель в два раза вырос", - сказал Оверчук.

США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

Алексей Оверчук Армения НАТО США
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