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Госдума расширила полномочия АСВ по очистке балансов обанкротившихся банков

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности применять при банкротстве кредитных организаций отступное для погашения требований первой очереди, к которым относится задолженность перед Агентством по страхованию вкладов.

Законопроект № 538767-8 группа депутатов внесла в палату в конце января.

Сейчас требования кредиторов банков-банкротов могут быть погашены отступным при отсутствии неоплаченных текущих платежей, а также требований первой и второй очереди. Законопроект позволяет использование отступного и при наличии непогашенных долгов первой и второй очереди, но для этого потребуется внести на спецсчет банкрота сумму, пропорциональную размеру погашаемых требований кредитора, согласившегося на отступное.

"Необходимо расширить круг лиц, требования которых могут быть погашены отступным, и включить в него требования кредиторов первой очереди", - объяснял ранее журналистам один из авторов законопроекта, депутат Сергей Гаврилов.

90% требований первой очереди приходится на АСВ, которое выплачивало страховое возмещение вкладчикам обанкротившихся банков, напоминал он.

Кроме того, авторы документа предложили скорректировать правила распоряжения правом кредиторов требовать с контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций - владельцев и топ-менеджеров - взысканные с них суммы в рамках привлечения к субсидиарной ответственности.

Сейчас разрешается взыскивать долг по этому требованию, продать права на торгах и уступить. Законопроект позволяет кредиторам после неудачных торгов изменить свой выбор и прибегнуть к уступке. При этом АСВ сможет выкупить такие требования за минимальную цену публичного предложения у тех кредиторов, которые не меняли свой выбор. А суд при наличии мотивированного заключения от агентства и вне зависимости от выбора кредиторов сможет дать поручение продать их права требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

АСВ Госдума Сергей Гаврилов
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