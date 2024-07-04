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В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite

В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite
Фото: Яков Князев/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг расширил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, расширив его до 14 брендов (всего - более 40 моделей).

В список добавлены модели Lada Largus, Xcite X-Cross 7 и легкие коммерческие автомобили группы "ГАЗ", сообщила пресс-служба министерства.

Таким образом, обновленный перечень включает марки Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus) и Xcite (модель X-Cross 7), "Москвич" (модели 3, 3е, 6), УАЗ (модели "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР), "ГАЗ" (Газель Next, Газель NN, Соболь, Соболь NN), Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet), Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6), Aurus (модели Senat, Komendant), "Соллерс" (пикап ST6), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), "Амберавто" (модель А5), SWM (модели G05 Pro, G01) и Citroen (модель C5 Aircross, выпускается на заводе "ПСМА Рус" при участии ООО "Автомобильные технологии").

В министерстве напомнили, что в перечень входят автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специальных инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации продукции.

Президент Владимир Путин поручил правительству организовать приоритетное использование государственными и муниципальными чиновниками российских машин после встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности в начале августа прошлого года. Тогда он выразил мнение, что "все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях".

Haval Lada ГАЗ Москвич Соллерс УАЗ Минпромторг
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