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Рособрнадзор предложил устроить для депутатов тестовый пункт проведения ЕГЭ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев предложил организовать в Госдуме тестовый пункт проведения ЕГЭ.

"Мы предлагаем организовать в Госдуме пункт проведения экзамена, организуем макет ППЭ (пункт проведения экзамена – ИФ), несколько недель по каждому предмету, готовы провести пробный экзамен. Любой депутат, помощник сможет написать", - сказал Музаев в четверг на расширенном заседании комитета Госдумы по просвещению.

По его словам, если нужно, то результаты можно будет и оценить, но можно и не оценивать.

Музаев сообщил, что подобный пункт проведения экзамена, например, ранее располагался на ВДНХ.
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее обратилась с соответствующим предложением к руководителю Рособрнадзора.

Расширенное заседание комитета по просвещению в четверг было посвящено теме итоговой аттестации в РФ.

Анзор Музаев Рособрнадзор Госдума ЕГЭ
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