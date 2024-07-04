Рособрнадзор предложил устроить для депутатов тестовый пункт проведения ЕГЭ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев предложил организовать в Госдуме тестовый пункт проведения ЕГЭ.

"Мы предлагаем организовать в Госдуме пункт проведения экзамена, организуем макет ППЭ (пункт проведения экзамена – ИФ), несколько недель по каждому предмету, готовы провести пробный экзамен. Любой депутат, помощник сможет написать", - сказал Музаев в четверг на расширенном заседании комитета Госдумы по просвещению.

По его словам, если нужно, то результаты можно будет и оценить, но можно и не оценивать.

Музаев сообщил, что подобный пункт проведения экзамена, например, ранее располагался на ВДНХ.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее обратилась с соответствующим предложением к руководителю Рособрнадзора.

Расширенное заседание комитета по просвещению в четверг было посвящено теме итоговой аттестации в РФ.