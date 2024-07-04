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Дума одобрила дополнительное финансирование славянских университетов в СНГ

Всего в 2024 году на эти цели Россия выделит 1,61 млрд рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла поправку о дополнительном финансировании славянских университетов в Киргизии, Армении, Таджикистане и Белоруссии.

"Вот вклад Госдумы, ее депутатов, в миграционную политику, конкретный причем, чтобы сюда приезжали люди образованные и ответственные и относились бы к гражданам нашей страны с уважением. Это к словам, которые любят некоторые произносить, а мы про ответственность", - прокомментировал на заседании спикер палаты Вячеслав Володин, автор этой поправки.

"Согласно поправке, в 2024 году будет дополнительно выделено 650 млн рублей на поддержку славянских университетов, благодаря которым в странах СНГ сохраняется знание русского языка, общий объем финансирования на 2024 год составит 1,61 млрд рублей, - продолжил он. - Такие вузы приобщают молодежь к российским традициям, культуре, литературе. Это особенно важно для молодых людей, которые потом выберут для себя работу в нашей стране".

Поправка принята в рамках второго чтения законопроекта о внесении изменений в федеральный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Законопроект 4 июля прошел второе и третье чтение.

СНГ Вячеслав Володин Госдума
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